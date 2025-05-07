Ремонт детского сада № 17 на Монтажной улице в Чехове завершили на треть

В детском саду № 17 в Чехове продолжается капитальный ремонт: там выполнили демонтажные работы и приступили к общестроительным. Реконструкцию учреждения планируют завершить к 1 сентября.

Сейчас строители обновляют внутреннюю отделку помещений. В скором времени отремонтируют кровлю и фасады. На следующем этапе реконструкции специалисты заменят инженерные системы: электро- и водоснабжение, отопление, канализацию, вентиляцию и кондиционирование.

Детский сад № 17 на Монтажной улице принимает детей с 1953 года. Сегодня здесь работает дошкольное отделение гимназии № 2, где функционируют шесть групп для 160 малышей. За длительный срок службы в здании ни разу не проводили капитальный ремонт.

Отметим, что работы по обновлению учебного заведения проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Финансируют проект за счет средств регионального бюджета.