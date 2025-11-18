Ремонт детского сада на улице Пойденко в Апрелевке завершат к 1 сентября 2026 года

На улице Пойденко в Апрелевке капитально ремонтируют детский сад № 22. Открыть дошкольное учреждение после обновления планируют 1 сентября 2026 года.

«В настоящий момент на объекте строители завершают демонтажные работы, ведут ремонт кровли, приступили к общестроительным и отделочным работам», — отметили в подмосковном Минстрое.

По проекту здание площадью более тысячи квадратных метров ждет существенное преображение. В нем отремонтируют крышу и фасад, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, проведут внутренние работы, модернизируют пищеблок. Входные группы переустроят. Для дошколят закупят новую мебель и оборудование.

Новый вид получит и территория детского сада.

Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».