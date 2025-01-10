Ремонт детского сада на улице Кирова начался в Подольске

В Городском округе Подольск стартовал капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 29, расположенного на улице Кирова. В настоящее время в здании ведутся демонтажные работы.

В рамках ремонта полностью обновят кровлю, фасад, входные группы, а также системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию.

Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что работы выполнят в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева. Детский сад оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Открытие запланировано на осень этого года.

Капитальный ремонт в этом году запланирован еще в трех зданиях образовательных организаций: в дошкольном отделении школы № 24 на Красногвардейском бульваре, в корпусе гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября и в корпусе школы № 20 на улице Победы. Также обновление коснется лицея № 5 на улице Февральской.

Помимо этого, 1 сентября в микрорайоне Климовск откроет свои двери новая школа на 1,1 тысячи мест, расположенная на улице Победы, 3в.

Реализация этих проектов позволит значительно улучшить условия обучения и воспитания детей в Подольске, а также снизить нагрузку на существующие образовательные учреждения.