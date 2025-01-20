Ремонт детского сада на Юбилейном проспекте в Химках завершили на 50%

Реконструкция детского сада «Радуга» на Юбилейном проспекте в Химках идет полным ходом. Работы завершили уже наполовину.

Родители будущих воспитанников детского сада, муниципальные депутаты и представители профильных ведомств проверили качество ремонта образовательного учреждения.

«Специалисты уже завершили строительно-монтажные работы и приступили к обустройству внутренних помещений», — рассказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Учреждение дошкольного образования примет 320 детей. Воспитанникам будут доступны просторные музыкальный, спортивный и актовый залы, отдельные спальни и групповые помещения, а также оборудованные игровые зоны и медицинский пункт.

«Сейчас работы ведут сразу по двум направлениям: это обустройство тепло- и горячего водоснабжения, а также внутренних инженерных сетей», — отметил руководитель управления строительства администрации городского округа Химки Роман Глаголев.

Здание детсада отремонтируют к сентябрю, чтобы новый учебный год ребята встретили в современных классах.