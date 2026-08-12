Ремонт детского сада и начальной школы №7 в Солнечногорске завершат в августе

В Солнечногорске завершаются работы по текущему ремонту кровли корпуса начальной школы и дошкольного отделения лицея № 7. 10 августа ход выполнения ремонтных мероприятий проинспектировали депутат Совета депутатов от партии «Единая Россия» Светлана Лаврова и представители родительской общественности.

В корпусе начальной школы на площади 550 квадратных метров выполнено обновление несущих конструкций, системы вентиляции и металлического покрытия кровли. В настоящее время проводится финальная подшивка софитов.

На финишный этап вышел ремонт кровли дошкольного отделения лицея № 7. На площади 640 квадратных метров уже проведены работы по устройству новой бетонной стяжки и системы вентиляции, завершается монтаж мягкой кровли.

«Обновление образовательных учреждений — одна из приоритетных задач, поскольку от состояния зданий напрямую зависят комфорт и безопасность детей. Важно, что ход ремонта контролируется не только специалистами, но и депутатами вместе с родительской общественностью. Это позволяет убедиться, что все работы выполняются качественно и в установленные сроки», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Завершение всех работ на объектах запланировано к началу нового учебного года.