Ремонт Черноголовской детской школы искусств завершат в апреле

Весенние каникулы для воспитанников Черноголовской детской школы искусств имени профессора Макуренковой станут временем ожидания. Уже в апреле, сразу после завершения планового отдыха, юные таланты вернутся в иную атмосферу — в школе завершается капитальный ремонт, который преобразил учебные пространства.

На днях готовность объекта проверил глава городского округа Роман Хожаинов вместе с профильной комиссией. Экскурсию по обновленным блокам провела директор школы Ольга Агроскина. Она отметила, что работы в третьем блоке учреждения стартовали в январе и сейчас выходят на финишную прямую. Подрядчики работают в строгом соответствии с графиком, чтобы успеть подготовить классы к возвращению детей.

Масштаб работ охватил самые востребованные направления школы: световые решения и интерьер, профильные классы и танцевальный зал.

Ремонт — это только часть программы модернизации. Роман Хожаинов сообщил, что в ближайшие дни в школу начнут поставлять новую мебель и музыкальные инструменты.