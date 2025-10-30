Ремонт больницы в Раменском завершат до конца года

В округе продолжается работа над реконструкцией терапевтического корпуса местной больницы — проекта, который обещает не просто обновление, а полное преображение медицинского учреждения. Обновленный медицинский центр будет рассчитан на 180 коек.

Особое внимание уделено потребностям маломобильных граждан: в корпусе будут организованы специальные помещения, соответствующие требованиям доступной среды. Полностью обновляется вентилируемый фасад, проводятся работы по усилению плит перекрытия и проемов. Реконструируется кровля, и идет монтаж новых оконных конструкций.

Дополнительно осуществляется стяжка полов и монтируются слаботочные системы. На данный момент кровельные работы завершены на 90%, а специалисты уверены, что в течение ближайших двух недель будет полностью завершена отделка фасада. Проект капитального ремонта не ограничивается только внутренними помещениями, но и включает благоустройство прилегающей территории.

Завершить работы планируют до конца текущего года.