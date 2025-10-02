Ремонт библиотеки имени Пушкина в Ногинске завершат в декабре

Ремонтные работы в здании Центральной библиотеки имени Пушкина в городе Ногинск почти завершены. В этом убедился заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов, который лично контролировал каждый этап работ.

Открытие обновленной библиотеки в статусе модельной запланировано на первую декаду декабря. Помещения стали еще уютнее и функциональнее благодаря современным технологиям и дизайнерским решениям. После ремонта в библиотеке появились: просторный зал для массовых мероприятий, стильная фотозона, другие инновационные пространства. Особое внимание было уделено выбору цветовой гаммы и фактуре отделочных материалов.

Коллектив библиотеки с нетерпением ждет своих постоянных посетителей, а также новых читателей и гостей. Сотрудники уверены, что обновленная библиотека станет местом притяжения для всех любителей чтения в Богородском округе.

В 2025 году Центральная библиотека имени Пушкина Богородского округа приняла участие в проекте по созданию модельных центральных городских библиотек. В рамках реализации национального проекта «Семья» и государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» было выделено 20 миллионов рублей на условиях софинансирования.