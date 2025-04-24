Ремонт автомобильных дорог начался в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Автодороги муниципального и регионального значения начали приводить в порядок в городском округе. Работы проводятся в рамках федеральной программы «Инфраструктура для жизни».

В четверг, 24 апреля, специалисты подрядной организация приступили к ремонту автомобильной дороги на улице Энгельса в Воскресенске. Сейчас рабочие проводят демонтаж старого покрытия.

Всего на дорогах местного значения отремонтируют более 22 километров на 68 участках.  Ремонт также затронет расположенные в сельской местности дороги. Работы будут выполнять в несколько этапов в период с апреля по октябрь.

Программа ремонта муниципальных дорог опубликована на сайте городского округа Воскресенск.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году отремонтируют около 1,5 тысячи участков.

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