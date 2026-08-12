Ремонт автодороги завершили в селе Бисерово в Богородском округе

В Богородском округе подвели итоги очередного этапа дорожной программы. Автомобильная дорога и тротуар по улице Центральной отремонтированы в селе Бисерово.

Протяженность обновленного участка дороги составила 1,58 км, тротуара — 1,01 км. Решение о выделении средств на ремонт в таком формате — с обязательным обустройством пешеходной зоны — было принято Министерством транспорта Московской области в целях повышения безопасности пешеходов.

Параллельно завершен ремонт участка автомобильной дороги по шоссе Энтузиастов в городе Ногинске. Этот участок отличается заметной транспортной нагрузкой — интенсивность движения здесь достигает 500 автомобилей в сутки. Кроме того, по шоссе проходят маршруты общественного транспорта № 2, 4, 11, 26 и 27, поэтому качественное дорожное покрытие особенно важно для удобства и безопасности как водителей, так и пассажиров.

Еще одним значимым результатом стало завершение работ по обустройству пешеходного тротуара в селе Ивашево — работы на объекте выполнил ГБУ МО «Мосавтодор».

Контроль качества работ осуществлялся на всех этапах — от подготовки основания до укладки финишного слоя покрытия. Все реализуемые меры направлены на повышение транспортной доступности населенных пунктов округа, улучшение качества дорожного покрытия и создание безопасных условий для пешеходов.

Жители округа уже отмечают положительные изменения: обновленные дороги делают поездки комфортнее, а обустроенные тротуары позволяют безопасно передвигаться пешком, в том числе родителям с колясками и пожилым людям.