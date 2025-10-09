Ремонт амбулатории в Ленинском округе завершат в октябре

Во врачебной амбулатории «Горки Ленинские» Ленинского городского округа завершается капитальный ремонт, который проводится впервые с момента открытия учреждения в 2006 году. На сегодняшний день выполнено 60% запланированных работ.

В ходе ремонтных работ была проведена перепланировка терапевтического отделения. Гинекологический кабинет теперь разделен на две зоны: для консультаций и проведения осмотров, что обеспечивает большее удобство для пациенток. Также оборудованы специальные санузлы для маломобильных пациентов.

«В обновленном терапевтическом отделении полностью заменили напольные и потолочные покрытия, установили современные двери и создали функциональные рабочие зоны для медицинского персонала. Кроме того, отделение будет оснащено новой мебелью. Все помещения оформлены в соответствии с актуальными стандартами брендбука медицинских учреждений. Особое внимание уделено созданию комфортной среды для маломобильных пациентов. Полностью реконструирована входная группа: теперь она стала значительно шире, оборудована удобными пандусами и перилами, что решает проблему доступности для посетителей с колясками и людей с ограниченными возможностями», — рассказал заведующий врачебной амбулаторией «Горки Ленинские» Мурад Курбанмагомедов.