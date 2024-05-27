Ремонт 86 многоквартирных домов проведут в Дмитровском округе в этом году

В рамках еженедельного мониторинга территории глава Дмитровского городского округа, Илья Поночевный, проверил ход проведения работ в многоквартирных домах № 1а и № 2 на улице Космонавтов. Также он провел встречу с жильцами.

Илья Поночевный сообщил, что изначально компания, которая начала работы по ремонту, не выполнила их должным образом. Мы сменили подрядчика, и в настоящее время работы ведутся оперативно и качественно. Жители подтвердили это, отметив, что кровлю заменили за короткий срок.

В ходе общения жительницы дома 1а попросили о благоустройстве двора, в частности о создании тротуаров из-за интенсивного движения автомобилей на единственной дороге для пешеходов и транспорта. Рядом находятся детские сады «Скворушка», «Малышок» и школа № 8. Работы по асфальтированию дороги и строительству тротуаров запланированы на следующий год.

Напомним, что список адресов, включенных в региональную программу капитального ремонта, доступен на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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