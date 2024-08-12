Ремонт 7 участков региональных дорог завершили в Серебряных Прудах

Специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт семи участков региональных дорог в Серебряных Прудах, общая длина которых составила около 14 километров. Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отремонтированные участки обеспечивают подъезд к важным социальным объектам, включая образовательные учреждения, больницы, храмы, дома культуры и автостанцию «Серебряные Пруды». В процессе ремонта заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и в ближайшее время планируют нанести дорожную разметку.

Так, обновили участки улиц Дорожной, Первомайской, Советской, Октябрьской и Механизаторов, а также Школьного переулка. По результатам голосования жителей на портале «Добродел» отремонтировали 7,9 километра покрытия на двух участках автомобильной дороги «Серебряные Пруды — Венев» — «Новомойгоры — Петрово».

Кроме того, в рамках текущего ремонтного сезона дорожники обновили покрытие на 39 дорогах, включая участки, расположенные в деревнях Благодать, Большое Орехово, Есипово, Куньи Выселки, Серково и других населенных пунктах.

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