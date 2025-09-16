Ремонт 7 мостов провели в Подмосковье за неделю

Представители Мосавтодора проверили региональные дороги и устранили недостатки на семи мостах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В порядок привели Шуруповский мост в Серпухове, мост в деревне Башкино Наро-Фоминского округа, а также объекты на Ярославском переулке в Рузе и в селе Новый Милет Балашихи.

Кроме того, дорожники очистили от граффити опоры мостов на улице Маяковского в Химках, на Московском шоссе в Сергиевом Посаде и на Олимпийском проспекте в Мытищах.

В ведомстве добавили, что такие проверки проходят каждую неделю в рамках летнего содержания дорог. Особое внимание специалисты уделяют не только мостам, но и состоянию тротуаров, остановок, дорожных знаков, ограждений, искусственных неровностей, освещения и светофоров.