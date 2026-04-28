Ремонт 67 участков дорог начали в Истре

В Истринском округе в план текущего ремонта на этот год включили 67 участков дорог общей протяженностью 32,738 километра. Работы стартовали 15 апреля 2026 года.

На текущий период уже уложили асфальт на муниципальных дорогах общей протяженностью 1,097 километра: в деревне Новинки, в Истре на улице Центральная — улице Железнодорожная и на Рабочем проезде. Подготовительные работы ведутся на восьми участках в Дедовске (улицы Нагорная, Энергетиков, Октябрьская, Западная, Юбилейная, Первомайская) и в селе Павловская Слобода на улице Красная Слободка.

В планах также ремонт десятков улиц в Дедовске, Истре, деревнях Вельяминово, Аносино, Красновидово, Лужки, Петровское, Козенки, Жилкино, Кострово, Корсаково, Мансурово, Онуфриево, Шейно, Филатово, Бужарово, Матвейково, Духанино, Ермолино, Андреевское, а также в поселках Первомайский, Манихино, Снегири и Красный.

Отдельно построят тротуары в Дедовске на улице Ленина, в Истре на улице ЭХ Большевик и в селе Лучинское на улице 2-я Железнодорожная. Работы идут в соответствии с графиком.