Ремонт 40 многоквартирных домов проведут в Наро-Фоминском округе в 2025 году

На территории городского округа продолжаются работы по ремонту кровли и фасадов, замене внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах. Ремонт части объектов уже завершен.

Фасады жилых домов № 4, 6 и 8 по улице Комарова ремонтируют в поселке совхоза Архангельский. В перечень работ входит не только обновление фасадов зданий, но и улучшение теплоизоляционных свойств стен, ремонт декоративных элементов и устранение дефектов строительных конструкций.

В 2025 году сданы два многоквартирных дома. Лифтовое оборудование заменили в Апрелевке в доме № 8 на улице Горького и в доме № 9 на Туннельном проезде в Наро-Фоминске.

Выполнены, но пока не сданы работы в пяти многоквартирных домах в Наро-Фоминске и поселке Васильчиново, ведется ремонт еще 13 зданий.

Всего в округе в 2025 году планируют капитально отремонтировать 40 многоквартирных домов.