Ремонт 4 подъездов проведут в доме на улице Лесной в Солнечногорске

Осмотр многоквартирного дома № 9 на улице Лесной в Солнечногорске прошел 20 апреля. Проверку провел заместитель главы Леонид Степанов совместно с представителем управляющей компании.

При обходе проверяющие оценили состояние дворовой территории, входных групп и подъездов. По итогам выявили ряд недостатков, которые взяли в работу.

Начальник участка управляющей компании «Креатив» Ирина Казанская уточнила, что в прошлом году в здании отремонтировали два подъезда, еще два планируют обновить в 2026 году. Леонид Степанов в процессе осмотра порекомендовал провести ремонт во всех оставшихся подъездах.

«Переговорил с руководством, чтобы обязательно скорректировали планы. Предложил отремонтировать все четыре оставшиеся подъезда, так как состояние в пятом и шестом подъездах удручающее: они требуют ремонта, штукатурки и покраски», — сказал Леонид Степанов.

Проверяющие также обратили внимание на отсутствие доводчиков на дверях и устаревшую информацию на стендах. Управляющая организация взяла срок в три дня на устранение данных нареканий.

«В кратчайшие сроки повесим дополнительные информационные доски в каждый подъезд вовнутрь. Дальше мы планируем продолжить ремонт в этом доме. Все недочеты учтены, взяли их в работу и все будет выполнено», — прокомментировала Ирина Казанская.

Контроль за содержанием многоквартирных домов в Солнечногорске ведется ежедневно, а при участии заместителя главы — раз в неделю.