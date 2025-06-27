Ремонт 4 многоквартирных домов завершат в Серпухове в 2025 году

В городском округе Серпухов близится к завершению капитальный ремонт в ряде многоквартирных домов. Работы проводятся Фондом капитального ремонта.

В доме №27а на улице Калинина, построенном в 1956 году, обновлен фасад, заменены окна в местах общего пользования, отремонтированы балконные плиты и входные группы, а также обновлена кровля и утеплено чердачное помещение.

На улицах Новослободская, в домах №44 и №36, завершаются фасадные и кровельные работы.

В доме №18 по улице Дзержинского заменены и отремонтированы балконные плиты, обновлен фасад и проведен ремонт отмостки.

Глава Серпухова Алексей Шимко напомнил жителям, что с 1 сентября 2024 года собственники помещений смогут на общем собрании принимать решение о проведении обследования технического состояния многоквартирного дома и на основании его результатов переносить сроки проведения капитального ремонта.