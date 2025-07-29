Ремонт 320 подъездов провели в Подмосковье в этом году

По губернаторской программе в Подмосковье отремонтировали уже 320 подъездов. Все они прошли приему комиссии, рассказали в министерстве по содержанию территорий МО.

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отметил, что проект «Мой подъезд» позволяет учесть интересы жителей. Создать решение для своего дома они могут сами.

«В этом году будет отремонтировано 1845 подъездов. Контроль за проведением работ осуществляют сотрудники ведомства. Все работы планируем завершить до конца года», —добавил он.

Чтобы в подъезде провели ремонт, собственники должны провести собрание, а потом с управляющей компанией определить объем и виды работ, а также сроки их выполнения и стоимость.

По программе можно отремонтировать входные группы, в том числе установив пандусы, обновить полы, стены и потолки, заменить почтовые ящики, осветительные приборы, мусоропроводы и оконные блоки. Дополнительные работы могут оплатить собственники.

Выполненный ремонт принимает комиссия, состоящая из совета дома, местной администрации и специалистов технадзора капремонта Подмосковья.