Ремонт 24 дорог завершили в Ленинском округе

Глава Ленинского округа Станислав Каторов совместно с профильными специалистами оценил ход ремонта дорожной сети. На сегодняшний день дорожные службы работают с опережением сроков — полностью завершены работы на 24 дорогах местного значения.

Самый масштабный объем работ выполнили на Володарском шоссе. Протяженность обновленного участка составила 9,2 километра, площадь нового асфальтобетонного покрытия — 72 875 квадратных метров.

«Наша главная задача — сделать так, чтобы поездки для жителей Ленинского округа были максимально комфортными, быстрыми и безопасными. Список участков для ремонта мы формировали в первую очередь на основе обращений самих жителей и с учетом фактического износа дорожного полотна. По этим дорогам ежедневно проезжают тысячи машин, поэтому их качественное состояние является для нас безусловным приоритетом», — сказал Станислав Каторов.

Оставшиеся дорожные объекты, вошедшие в программу этого года, планируют завершить до конца августа.