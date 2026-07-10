Ремонт 23 участков дорог начали в Можайском округе
В Можайском округе продолжается обновление региональной и муниципальной дорожной сети. В 2026 году в плановый ремонт включены шесть трасс областного значения и 17 муниципальных участков общей протяженностью около 34 километров.
Специалисты «Мосавтодора» работают на улице Воинов-Интернационалистов в Можайске. Дорожники завершают фрезеровку старого покрытия, задействована спецтехника и бригада рабочих. Следующий этап — укладка нового асфальта. Здесь обновят более 2,2 километра полотна.
Работы ведутся по графику, но сроки могут скорректировать из-за погоды. Завершить ремонт покрытия планируют до конца июля.
На финишной прямой — обновление региональной автодороги М-1 «Беларусь» — Верея. В ближайшее время здесь приступят к нанесению разметки. Параллельно работы идут на муниципальных объектах.
Администрация округа просит автомобилистов быть внимательнее на данных участках.