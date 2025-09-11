Ремонт 193 подъездов в многоквартирных домах Балашихи проведут в 2025 году

В городском округе Балашиха запланирован масштабный ремонт жилого фонда — обновлению подлежат 193 подъезда многоквартирных домов. Эта работа является важной частью программы по улучшению условий проживания и благоустройству дворовых территорий в регионе.

Одним из примеров успешно реализованных ремонтов стал дом № 4 на улице Рождественской в микрорайоне Железнодорожный. Здание, построенное в 2013 году, уже требовало обновления подъездных групп. Инициатива самих жителей стала ключевым фактором, который запустил процесс ремонта. При содействии управляющей компании был разработан план работ, и началась их поэтапная реализация.

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов вместе с активными жителями и представителями управляющей компании лично оценил качество выполненного ремонта. В ходе осмотра депутат отметил высокое качество используемых материалов и тщательность проведения ремонтных работ. Особое внимание привлекли современные элементы благоустройства, появившиеся на первом этаже дома — обновленные почтовые ящики и часы.

Комплексный подход к обновлению входных групп жилого фонда в Балашихе предусматривает установку современных светодиодных светильников, а также косметический ремонт, включающий покраску стен и потолков, замену напольной плитки. Благодаря таким мероприятиям повышается комфорт и эстетика жилых домов, что способствует улучшению качества жизни горожан.

Ремонт на улице Рождественской — пример успешного взаимодействия жителей, депутатов и управляющих компаний в решении важных вопросов благоустройства городского округа.