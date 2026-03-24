Ремонт 16 детских и спортивных площадок проведут в Химках

В Химках в этом году модернизируют 13 детских игровых комплексов и установят три новые воркаут-площадки. Работы пройдут в рамках благоустройства дворовых территорий.

На детских площадках полностью заменят оборудование, добавят лавочки и урны, обновят уличное освещение. Площадь объектов составит от 100 до 450 квадратных метров. Жителям предложат несколько вариантов наполнения, чтобы игровые поля соответствовали особенностям каждого двора.

Площадки появятся в Новых Химках на улицах Молодежная, Панфилова, Лавочкина, в микрорайоне Новогорск на Соколовской. В Старых Химках — на Ленинградской, Московской, Первомайской и в квартале Свистуха. В Сходне-Фирсановке — на Речной, Тюкова, Новой и Горной. В Луневском — на Гаражной.

Три новые воркаут-площадки обустроят в Новых Химках на Юбилейном проспекте, в Старых Химках на Ленинградской и в Сходне-Фирсановке на Речной. На каждой установят современные тренажеры и навесы, уложат безопасное покрытие из резиновой крошки, площадь составит около 100 квадратных метров.

«Современные детские и спортивные площадки — это не только комфорт, но и безопасность. Очень важно, что при их обновлении учитывается мнение жителей. Такой подход позволяет создавать пространства, которые действительно востребованы у детей и молодежи», — поделилась муниципальный депутат Юлия Мамай.