Ремонт 14 участков дорог пройдет в Одинцовском округе в 2026 году

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел совещание с профильными службами по ремонту дорог. На встрече обсудили ход работ на муниципальных, региональных и федеральных объектах.

В этом году запланировано отремонтировать 14 участков общей протяженностью восемь километров на 13 муниципальных дорогах. Работы идут в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Кубинке, Жаворонках. Также предусмотрен капитальный ремонт двух автодорог — от деревни Большое Сареево к коттеджному поселку «Ольховка» в Немчиновке и улицы Красивой в селе Крымское.

Годовой план выполнен на 29 процентов. Работы завершили на четырех участках, продолжается обновление полотна в микрорайоне Трехгорка и селе Введенское. К подготовительному этапу приступили на улице Садовая в Одинцове и Наро-Фоминском шоссе.

Выбор участков основан на интенсивности движения и степени разрушения покрытия. Больше всего работ запланировано на Можайском шоссе. На встрече также обсудили усиление контроля за состоянием дорожной инфраструктуры, включая установку светофоров, пешеходных переходов и обеспечение видимости знаков.