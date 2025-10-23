Ремонт 130 подъездов завершат в Балашихе в 2025 году

В Балашихе продолжается активная работа по ремонту подъездов многоквартирных жилых домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», которая реализовывается с 2018 года. Комплексное обновление затрагивает широкий спектр работ, направленных на улучшение состояния жилых помещений и создание приятной атмосферы для жителей.

Всего за 2025 год планируют завершить ремонтные работы в 130 подъездах. Специалисты красят стены, восстанавливают штукатурку, устраняют трещины и сколы, тем самым возвращая подъездам привлекательный внешний вид. Особое внимание уделяется замене осветительных приборов и почтовых ящиков, а также ликвидации различных неисправностей.

Кроме технических работ, в обновленных подъездах активно внедряются эстетические решения. На стенах появляются яркие, красочные изображения, а в некоторых помещениях создаются декоративные конструкции вокруг дверных проемов лифтов, что добавляет интерьеру индивидуальности и уюта.

Проведение таких ремонтных работ не только улучшает внешний вид и комфорт проживания, но и способствует увеличению срока службы общего имущества многоквартирных домов. Профилактика повреждений и своевременная замена изношенных элементов позволяют поддерживать дома в хорошем состоянии долгие годы.