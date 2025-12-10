Ремонт 13 муниципальных автодорог пройдет в Одинцове в 2026 году

Площадь ремонтируемого дорожного покрытия в Одинцовского городского округа должна превысить 65 тысяч квадратных метров. Протяженность работ составит почти девять километров.

В планы ремонта включены следующие локации: привокзальная площадь в Кубинке; деревня Щедрино, улица Новая Планировка до дороги № 10; село Жаворонки, улица Узловая; автомобильная дорога от Можайского шоссе до поселка Часцы; улица Дзержинского в Звенигороде.

Сразу два проспекта — Пионерский и Пролетарский — планируется отремонтировать в Голицыно. Также в титульном списке улицы Кутузовская в Новой Трехгорке и Садовая в Одинцове, деревня Пестово; улица Верхняя Набережная в деревне Переделки, дорога в деревне Чигасово и участок «Введенское».

План ремонта муниципальных дорог общего пользования на 2025 год в Одинцовском городском округе был реализован в полном объеме.