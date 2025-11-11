Ремонт 12 дорог провели в Пушкинском в 2025 году

План ремонта дорог в Пушкинском выполнили на 100%. Об этом сообщили на еженедельном совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В округе в этом году отремонтировали 12 дорог, провели капремонт двух проезжих частей, а также обустроили четыре подъездных дороги к участкам многодетных семей. В планах на следующий год привести в порядок еще 14 муниципальных автомобильных дорог.

Другой темой совещания стало благоустройство территорий. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов отметил, что важно пересмотреть регламенты по срокам проведения земляных работ и сроки по закрытию ордеров на выполнение работ. Это важно сделать для оптимизации.

Перечень по благоустройству территорий на 2026 год уже сформировали. В Пушкинском комплексно обновят 13 придомовых территорий, обустроят 19 народных троп. Кроме того, специалисты установят 16 детских игровых комплексов.