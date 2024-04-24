Ремонт 10 дорог проведут в Ступине до конца года | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 17:33 Ремонт 10 дорог проведут в Ступине до конца года Пресс-служба администрации Ступино г.о.

Читать 360 в

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провел рабочую встречу по ремонту дорог. На текущий год запланировано включить в план ремонта 10 объектов общей протяженностью 9,155 километра и площадью 46,8 тысячи квадратных метров.

Так, будет отремонтирована дорога к населенному пункту Дубечино и подъездная дорога к СНТ «Луч-3», улица Полевая в деревне Чернышово, улица Проселочная в деревне Леньково, подъезд к СНТ «Металлург-17» от улицы Коммунстрой и другие участки.

Реклама

Кроме того, в деревне Березнецово планируется ремонт дорог в массивах, выделенных для многодетных семей, включая улицы Аллейная, Лесная, Зеленая, Южная. По этому поводу местные жители неоднократно обращались к властям муниципалитета.

Сергей Мужальских также отметил важность качественного и своевременного выполнения работ по ремонту и уходу за дорогами.

«Помимо этого, жители должны быть заранее проинформированы о сроках проведения ремонта», — добавил глава округа.

В этом году уже отремонтировали четыре дороги в Ступине и 15 дорог в селах городского округа, общая протяженность которых составила 18,68 километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».