Ремесленники Подмосковья вышли в финал всероссийского конкурса сельского творчества

С 11 по 13 июня в Перми пройдет завершающий этап всероссийского конкурса молодых дизайнеров и ремесленников «Творчество на селе». В финал вышли шесть участников из Подмосовья.

Жюри рассмотрели свыше 100 работ и выбрали 67 лучших проектов из 30 регионов страны. В финале 18 дизайнеров проведут показы мод, а 49 ремесленников покажут свое творчество широкой аудитории, после чего будут определены по три победителя в каждой категории.

Лучшие получат дипломы, наборы уникальных сувениров, а также сертификаты, которые позволят им претворить свои идеи в жизнь. Победители смогут пройти стажировку в компаниях партнеров конкурса или представить продукцию на крупных площадках.