Рельефную карту наукограда разработали в Дубне

Уникальное изделие создали в местной картографической студии. Карта представляет собой город в миниатюре.

На карте можно найти всемирно известный Объединенный институт ядерных исследований, дома, школы и другие городские объекты. Отдельными значками обозначены церкви, кладбища и вокзалы. Различные участки города поделены по категориям землепользования, а дорожная сеть показана с ранжированием по значимости.

Авторы проекта рассказали, что карта выполнена в соответствии с принятыми картографическими стандартами: в равноугольной проекции Меркатора и в точном масштабе 1: 12 000. Рельеф суши построен на основе спутниковых данных ALOS PALSAR, рельеф речного дна и водохранилища — по данным эхолокации Navionics.

Карта вырезана из массива дерева африканского дерева абачи. Работу расписала масляными красками местная художница Арина Белова. Изделие будет храниться в частной коллекции.