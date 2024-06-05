Рекультивацию полигонов ТКО в Подмосковье рассмотрели на форуме «Экология»

Международный форум «Экология» завершился в Подмосковье. Мероприятие проводится в 15-й раз и посвящено ликвидации накопленного вреда.

Руководитель ГБУМО «Дирекция экологических проектов» Оксана Родионова приняла участие в пленарной сессии форума. Она поделилась опытом региона в проведении рекультивации объектов накопленного вреда с 2017 года, отметив, что специалисты самостоятельно проложили путь в этой важной работе и теперь могут делиться опытом с коллегами из других регионов.

Деятельность по рекультивации объектов накопленного вреда проводится в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». За восемь лет более 327 гектаров земель, загрязненных свалками, были рекультивированы в Подмосковье. Соответствующие мероприятие помогли улучшить качество жизни почти свыше 2,2 миллиона человек.

Оксана Родионова выразила готовность помочь другим регионам в важной работе по улучшению состояния окружающей среды через ликвидацию объектов накопленного вреда. Работы по рекультивации на оставшихся шести полигонах ТКО в Подмосковье будут завершены в этом году.

«Мы всегда открыты к диалогу и готовы помочь в общей важной работе по улучшению состояния окружающей среды путем ликвидации объектов накопленного вреда», — подытожила Оксана Родионова.

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