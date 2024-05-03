Рекультивацию полигона ТКО «Егорьевский» выполнили на 97% | 360°

03 мая 2024, 15:10
Рекультивацию полигона ТКО «Егорьевский» выполнили на 97%
Работы по рекультивации полигона ТКО «Егорьевский» выполнены на 97%. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.
Компания «УПМК-22» под контролем Минэкологии завершила устройство защитного экрана и системы дегазации.
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«Подрядная организация выполнила все самые сложные работы по рекультивации объекта накопленного вреда. Сейчас начало мая, все работы планируется завершить уже в конце месяца», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
На завершающем этапе находится устройство дорожной одежды и благоустройство территории.
Рекультивация полигона «Егорьевский» началась в конце 2021 года в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». До конца года в Подмосковье аналогичные работы завершат еще на пяти объектах накопленного вреда, что улучшит качество окружающей среды.
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Егорьевск
Экология
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