Рекультивацию полигона ТКО «Егорьевский» выполнили на 97% | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 15:10 Рекультивацию полигона ТКО «Егорьевский» выполнили на 97% Фото Минэкологии

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Работы по рекультивации полигона ТКО «Егорьевский» выполнены на 97%. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Компания «УПМК-22» под контролем Минэкологии завершила устройство защитного экрана и системы дегазации.

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«Подрядная организация выполнила все самые сложные работы по рекультивации объекта накопленного вреда. Сейчас начало мая, все работы планируется завершить уже в конце месяца», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На завершающем этапе находится устройство дорожной одежды и благоустройство территории.

Рекультивация полигона «Егорьевский» началась в конце 2021 года в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». До конца года в Подмосковье аналогичные работы завершат еще на пяти объектах накопленного вреда, что улучшит качество окружающей среды.

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