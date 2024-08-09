Бывший мусорный полигон «Непейно» в Дмитрове рекультивируют к ноябрю

Более 50 лет на свалку около деревни Непейно свозили мусор. В декабре 2019 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева полигон закрыли. Компания «Строймонтаж» начала работы по его рекультивации в 2022 году. Ход работ проверил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

«Администрация Дмитровского округа выступает заказчиком. Нам важно, чтобы работы проводились строго с соблюдением всех технологических моментов, графика. Очень важно, чтобы полигон был надежно закрыт и в будущем не нанес даже минимального урона экологии», — сказал он.

Сейчас завершаются работы по формированию тела полигона, возведению подпорных стен и их облицовке. Продолжается монтаж технологического оборудования отечественного производства: напорных коллекторов, резервуаров для сбора фильтрата, системы дегазации. Сжигать свалочный газ будет факельная установка. Она уже установлена и прошла предварительное тестирование.

Сейчас на объекте трудится более 60 человек и 20 спецмашин. Готовность объекта достигла 60%. Подрядчик завершит работы к 15 ноября. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

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