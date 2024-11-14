Рекультивацию бывшего мусорного полигона в Шатуре завершат к 15 ноября

В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 2022 году стартовала рекультивация мусорного полигона «Шатурский». Все работы завершат к 15 ноября.

В городском округе Шатура на бывшем полигоне обустроили систему сбора фильтрата. Установка дегазации дожжет свалочный газ на площадке. Ее уже засыпали плодородным грунтом и засеяли травами. Неприятные запахи больше не будут беспокоить жителей муниципалитета.

«Запах поможет устранить непосредственно тело полигона: послойная укладка, мембраны, специальные материалы, которые при этом применяются. Количество оставшегося свалочного газа будет недостаточно для создания значимых неудобств нашим жителям», — пояснил заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов.

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