Рекультивация полигона «Шатурский» завершилась в Подмосковье

В Шатуре завершилась рекультивация бывшего мусорного полигона. Работы выполнили в рамках федерального проекта «Чистая страна». Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.
На полигоне собирали ТКО с 1964 года. За это время на нем скопилось около 1,4 миллиона кубических метров отходов.
В рамках рекультивации на объекте смонтировали системы активной дегазации и сбора фильтрата методом обратного осмоса. Благодаря выполненным работам на полигоне удалось улучшить экологические условия для проживания около 38 тысяч человек.
Напомним, в 2024 году в Московской области прекратили действовать полигоны «Егорьевский», «Сафоново» в Раменском и «Воловичи» в Коломне.
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