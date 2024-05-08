Реку осетр задействуют для гидромелиорации земель в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 14:19 Реку осетр задействуют для гидромелиорации земель в Подмосковье Фото Минэкологии

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Минэкологии Московской области выдало АО «Агрофирме Сосновка» разрешение на использование реки Осетр для гидромелиорации земель. Это стало важным событием для сельскохозяйственного сектора Подмосковья.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что «Агрофирма Сосновка» в качестве одного из ведущих игроков в отрасли получила возможность использования водных ресурсов для улучшения почвенного состава и повышения урожайности.

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Фирсов подчеркнул, что предоставление права пользования рекой для гидромелиорации земель открывает новые перспективы для сельхозпредприятий и способствует улучшению условий для производителей сельскохозяйственного сектора.

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