Ректор университета в Коломне съездила в Китай для обмена опытом

Ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова побывала в Китае с официальным визитом для расширения партнерских связей. В ходе поездки она подписала соглашение о сотрудничестве с Нанкинским институтом механических и электрических технологий.

Визит был направлен на укрепление уже существующих связей между учебными заведениями России и Китая. Более десяти лет университет активно сотрудничает с китайскими вузами, и этот визит стал шагом к расширению образовательных программ. В числе важнейших событий стало подписание соглашения с Нанкинским институтом, которое открывает новые возможности для академических обменов.

В составе делегации также был Максим Ершов, помощник ректора по международной деятельности. В Нанкине делегация начала визит с посещения института, где обучаются около восьми тысяч студентов. В этом вузе активно развиваются технические направления, такие как машиностроение, электроника и информационные технологии. Недавно институт стал известен запуском собственного спутника на орбиту.

Одним из знаковых моментов визита стала встреча с ректором института Чжоу Цинлином. В ходе переговоров стороны обсудили возможные направления сотрудничества и образования для студентов, включая новый курс по русскому языку, который был введен в этом учебном году. Жанна Леонова отметила важность расширения взаимодействия в условиях текущей международной обстановки, подчеркнув значимость российско-китайского сотрудничества в образовательной сфере.

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