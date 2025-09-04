Рекордсмен мира по силе и выносливости проведет тренировку в Балашихе

6 сентября жители Балашихи смогут увидеть уникальное спортивное шоу — мастер-класс Брюса Хлебникова, обладателя 34 мировых рекордов по силе и выносливости. Мероприятие состоится в Ольгинском лесопарке с 12:00 до 14:00, вход для всех желающих свободный, рекомендованный возраст — от 12 лет.

Брюс Хлебников — имя, которое внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Его достижения поражают воображение: он тянул боевые самолеты волосами, передвигал 38-тонный кран и поднимал 240 тонн на шпагате. Теперь он готов поделиться своими уникальными способностями и вдохновить жителей Балашихи на новые свершения.

Мастер-класс Брюса Хлебникова пройдет в рамках масштабной культурной и спортивной программы, посвященной 195-летию Балашихи. Праздничные мероприятия развернутся сразу на нескольких площадках города: в Пестовском парке, парке «Пехорка», а также в Ольгинском и Вишняковском лесопарках.

Подробный график всех праздничных событий в парках Балашихи доступен для ознакомления на официальных ресурсах города.