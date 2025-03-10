Рекордсмен из Звенигорода совершит новый марафонский заплыв в Таиланде

67-летний путешественник из Звенигорода, Василий Бочкарев, активно готовится к новому спортивному рекорду. Он намерен совершить незабываемое путешествие на своей байдарке вокруг живописных островов Пхукет и Яо Яй в Таиланде, куда планирует отправиться весной этого года.

Василий Бочкарев, известный своей любовью к приключениям, усердно занимается подготовкой к этому сложному заплыву. Каждую неделю он отправляется в сплавы на байдарке, чтобы приобрести необходимую физическую форму и привыкнуть к предстоящим длинным дистанциям. Ему предстоит преодолеть значительное расстояние: около 133 километров вокруг острова Пхукет и порядка 70 километров вокруг Яо Яй. Предварительные расчеты показывают, что весь маршрут вокруг Пхукета можно пройти за 30 часов.

Спортсмен последние 17 лет предпочитает открывать для себя тропические моря. Сначала ему удалось успешно обойти три впечатляющих острова Таиланда — Ко-Мак, Ко-Тао и Самет. Также Василий покорил остров Бора-Бора в Тихом океане и совершил заплыв вокруг острова Пхи-Пхи Ле, который прославился на весь мир благодаря фильму «Пляж» с Леонардо ди Каприо в главной роли.

Все свои достижения Бочкарев фиксирует в официальной Книге рекордов России, что добавляет еще больший стимул к достижению новых вершин. Путешественник уверен, что его опыт и упорство помогут преодолеть все трудности, стоящие на пути к новым рекордам.