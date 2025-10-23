Рекордный урожай кукурузы собрали на полях предприятия «ОСП агро» в Озерах

Собранный силос кукурузы уже заложили в специальные траншеи на хранение. Кормовая база позволит агрохолдингу полностью обеспечить свое поголовье крупного рогатого скота качественными кормами собственного производства.

«ОСП агро» завершил уборку кукурузы на силос. Всего на сельскохозяйственном предприятии заготовили более 114,5 тысяч тонн зеленой массы — это вдвое больше, чем год назад. Такой значительный рост обусловлен увеличением площадей, выделенных аграриями под посадку этой культуры.

«Мы засеяли 2,7 тысячи гектаров на территории трех хозяйств агрохолдинга, что на тысячу гектаров больше, чем в предыдущем году», — отметили на озерском предприятии.

Из-за дождей и расширения посевных площадей уборка урожая завершилась на две недели позже обычных сроков, однако это не помешало работникам сельского хозяйства показать рекордные значения и превзойти прошлогоднюю статистику.

На полях «Емельяновки» средняя урожайность кукурузы составила 463 центнера с гектара. Агрофирма «Сосновка» собрала 419 центнеров с гектара. В «СП „НИВА“ средний показатель — 368 центнеров с гектара. Теперь аграрии спокойны за свое поголовье крупного рогатого скота, а это более 14 тысяч голов, в том числе более пяти тысяч высокопродуктивных коров. Кукурузный силос пойдет на производство кормов, которые в свою очередь станут основным источником питания для животноводческого комплекса озерского агрохолдинга.