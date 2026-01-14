Рекордный урожай капусты вырастили в Коломне

Аграрии Озер сообщили о значительном росте производства белокочанной капусты. В минувшем сезоне валовой сбор этой культуры превысил 17,5 тысяч тонн.

Специалисты агрохолдинга «ОСП агро», расположенного в городском округе Коломна, увеличили урожай капусты на 22% по сравнению с предыдущими периодами. Весь объем продукции разместили в современных хранилищах с холодильным оборудованием. Собственных мощностей холдинга хватает для размещения всего урожая.

«Мы поддерживаем температуру от 0 до +1 градуса и влажность выше 90%. Эти условия позволяют сохранять свежесть кочанов до следующего сезона», — отметили на предприятии.

Ежедневно сотрудники обрабатывают заказы и отправляют свежую капусту в торговые сети напрямую из хранилищ. Сбор урожая проводили вручную, чтобы не повредить кочаны и обеспечить высокое качество продукции.

По данным на 2025 год, каждый третий кочан капусты, выращенный в Московской области, произведен на полях агрохолдинга в Озерах.