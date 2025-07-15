Пятый цикл покоса травы в этом сезоне проведут в Дубне

Активный покос травы продолжается в Дубне. В этом году из-за влажной погоды его проведут в рекордном объеме.

Каждый день эту задачу в городе выполняют пять-шесть бригад. Трава в июне этого года росла быстро, поэтому территорию нужно обрабатывать большую. Общая площадь покоса превышает 800 тысяч квадратных метров.

Сотрудники убирают траву во дворах, парках и скверах, вдоль обочин дорог. За часть территорий отвечают управляющие компании — это участки, которые находятся в пяти метрах от стен домов.

«За покосом травы слежу ежедневно. От того, насколько систематически и регулярно коммунальные службы проводят эту работу, зависит ухоженность улиц, комфорт городской среды», — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

К примеру, сегодня бригады вышли на улицы 9 Мая, Станционную, Вокзальную, проспект Боголюбова. На главных улицах города начался четвертый этап покоса. В прошлом году циклов покоса было всего три. В этом уже планируется минимум пять.