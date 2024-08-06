Рекордное количество молодых педагогов трудоустроилось в школы Дмитрова

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

После обучения в вузах в школы и детсады Дмитрова в этом году пришли работать 30 педагогов. Они обучались по целевому набору.

В учреждения округа трудоустроились учителя начальных классов, «предметники» по английскому, истории, биологии, физике, инструкторы по физической культуре. Все они — бывшие студенты-целевики, гарантированно получившие рабочее место.

С новыми кадрами встретилась начальник управления образования Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова.

«Дмитровский городской округ в этом году ставит новый рекорд по Подмосковью: к нам возвращаются после обучения в вузах сразу 30 молодых педагогов! Вы все — выпускники наших же школ, кто осознанно выбрал своей будущей профессией педагогику, служение детям», — сказала Татьяна Малинникова.

На встрече педагоги также рассказали о себе и получили напутствия.

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