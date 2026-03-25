Рекордное количество команд собрала «Юнармейская искорка» в Подольске

Гимназия имени Подольских курсантов приняла соревнования юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, посвященные 81-й годовщине Великой Победы. Они объединили 80 команд из разных регионов. Возрастная категория участников — от восьми до 12 лет.

Традиционно состязания проводят для старшеклассников, однако вступить в ряды «Юнармии» можно уже с восьми лет. Чтобы у младших воспитанников была возможность не только тренироваться, но и проявлять себя в деле, для них разработали специальный соревновательный формат.

Всего в этом проекте задействовано 160 команд — это более 1100 детей.

Команды из семи человек проходили 10 различных испытаний. Судейская коллегия оценивала скорость и точность выполнения заданий в следующих дисциплинах: огневая подготовка, связь, спецназ, история и культура.

В завершение соревновательного дня лучшим участникам вручили награды.