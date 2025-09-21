Рекордное число первокурсников поступило в Дмитровский техникум в Дубне
В структурное подразделение Дмитровского техникума, базирующееся в Дубне, в этом году состоялся беспрецедентно большой набор. На первый курс поступили 295 человек.
В последние пять лет цифра интенсивно росла и, в итоге, увеличилась в два раза. Сегодня на первом курсе 12 групп, из которых 10 — бюджетные. Две из них — новые, открыты вместе с компанией «Промтех-Дубна».
Предприятие — резидент Особой Экономической Зоны «Дубна», которое специализируется на разработке и производстве компонентов для авиационной, ракетно-космической и наземной техники. Такие перспективы очень привлекательны для студентов.Также им интересен уникальный формат обучения в тесном контакте с потенциальными работодателями.
Студенты активно проходят и практику, и учебные дисциплины на территории предприятий-партнеров. Медики, пожарные, с первого курса посещают не просто с ознакомительными экскурсиями свои будущие рабочие места в Дубне, но и получают там теоретические и практические навыки.
«Совместно с руководством колледжа, градообразующих предприятий и правительством региона мы проводим большую работу по повышению качества образования. Основной упор: готовить таких специалистов, которые действительно востребованы в городе. Как результат — беспрецедентный набор учащихся в этом году», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.
Еще два новых направления — беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект — осваиваются в подразделениях Дмитровского техникума с этого года. А в следующем — на эти специальности будет открыт набор и в Дубне.