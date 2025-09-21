Рекордное число первокурсников поступило в Дмитровский техникум в Дубне

В структурное подразделение Дмитровского техникума, базирующееся в Дубне, в этом году состоялся беспрецедентно большой набор. На первый курс поступили 295 человек.

В последние пять лет цифра интенсивно росла и, в итоге, увеличилась в два раза. Сегодня на первом курсе 12 групп, из которых 10 — бюджетные. Две из них — новые, открыты вместе с компанией «Промтех-Дубна».

Предприятие — резидент Особой Экономической Зоны «Дубна», которое специализируется на разработке и производстве компонентов для авиационной, ракетно-космической и наземной техники. Такие перспективы очень привлекательны для студентов.Также им интересен уникальный формат обучения в тесном контакте с потенциальными работодателями.

Студенты активно проходят и практику, и учебные дисциплины на территории предприятий-партнеров. Медики, пожарные, с первого курса посещают не просто с ознакомительными экскурсиями свои будущие рабочие места в Дубне, но и получают там теоретические и практические навыки.