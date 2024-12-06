Рекордное число малышей родилось в перинатальном центре в Видном за сутки

В Ленинском городском округе в течение суток на свет появилось 36 малышей — 21 мальчик и 15 девочек. Этот показатель стал рекордным для Видновского перинатального центра за последние два года.

Все мамы и новорожденные получили необходимую медицинскую помощь и поддержку, о чем сообщила пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

«Мы сами приятно удивлены. День выдался очень насыщенным. Из 35 родов 20 произошли до 16 часов. Это действительно уникальный случай за последние два года. Конечно, для врачей это большая нагрузка, но рождение доношенных малышей всегда радует», — поделилась заведующая родовым отделением Наталия Ермакова.

По данным пресс-службы, большинство родов прошли естественным путем, из них 20 — вертикально. Операция кесарева сечения понадобилась только в одном случае, когда на свет появилась двойня — две сестрички.

В «ударной» бригаде медиков, работавших в этот день, участвовали заведующая родовым блоком Наталия Ермакова, акушеры-гинекологи Екатерина Милютина, Анна Лоренц, Марина Махмутова и Дарья Сафина, неонатологи Елена Исаева и Юлия Киндяшова, акушерки Лариса Ханукаева, Мельсида Харатьян и Ольга Ларионова, а также медсестры Ольга Коптева, Анна Кашкина и Патимат Мусаева.

Акушер-гинеколог Анна Лоренц отметила, что многие роды были партнерскими. Несмотря на большое количество родов, всем пациенткам удалось обеспечить комфортные условия. Каждая роженица попадала сразу в индивидуальный бокс.

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