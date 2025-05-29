Рекорд России установили на любительском хоккейном турнире в Подмосковье

В Домодедове прошел женский хоккейный турнир «Второе дыхание», в котором участвовали любительские команды со всей России. Чтобы определить победителя, понадобилось 62 буллита, и это стало рекордом для соревнований такого уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Всего в турнире участвовали девять команд из разных городов, в том числе из Раменского, Домодедова, Наро-Фоминска, Видного, Ярославля, Рыбинска, Тулы и Санкт-Петербурга. В решающем матче встретились команды «Авангард» из Домодедова и «GT» из Санкт-Петербурга. Основное время закончилось со счетом 1:1, и дальше все решали буллиты — по 31 броску от каждой команды. Победу одержали хоккеистки из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что турнир проходил в новом спортивном комплексе на территории стадиона «Авангард», который открыли в 2024 году. Соревнования стали частью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».