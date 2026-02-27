Рекорд потребления природного газа установили в Подмосковье
В Подмосковье в первые два месяца 2026 года зафиксировали максимальный за весь период наблюдений объем потребления природного газа — около пяти миллиардов кубометров. Показатель оказался выше прошлогоднего значения за тот же период, когда суммарное потребление составляло 4,13 миллиарда кубометров.
Рост связан с холодной зимой и расширением газовой инфраструктуры региона.
Наибольшая доля топлива пришлась на теплоснабжающие котельные — 2,2 миллиарда кубометров.
Жители региона использовали около 1,5 миллиарда кубометров газа. Увеличение этого показателя связывают с реализацией программы «Социальная газификация», благодаря которой все больше домов подключают к сетям.
Промышленные предприятия потребили примерно 1,1 миллиарда кубометров, а еще 0,2 миллиарда пришлись на котельные коммунально-бытового сектора.
Ежегодно мы подключаем к газу порядка 600 новых коммерческих объектов, включая около 80 котельных. Это создает фундамент для развития экономики региона.
Сергей Воропанов
министр энергетики Московской области
Среди крупнейших новых потребителей – предприятие «Подмосковье» с годовым потреблением около 70 миллионов кубометров, «Луховицкие овощи» с объемом более 30 миллионов кубометров, а также «ТСК Мосэнерго», использующее примерно 10 миллионов кубометров газа в год.
Отдельно отмечают рост потребления среди населения: с 2021 года в рамках президентской программы социальной догазификации подключили свыше 91 тысячи домовладений, где проживают около 250 тысяч человек.
Работы проводят и в уже газифицированных населенных пунктах, которых в регионе 3204. Ежегодно к сетям присоединяют примерно 50 тысяч жителей.
Протяженность газораспределительной сети Подмосковья превысила 66 тысяч километров, природный газ используют более трех миллионов абонентов. Кроме того, к системе подключили 17,5 тысячи промышленных объектов.
Для подсоединения дома можно подать заявку через интерактивную карту «Мособлгаза», а оформление заявок для предприятий доступно через личный кабинет клиента.