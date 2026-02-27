Рекорд потребления природного газа установили в Подмосковье

В Подмосковье в первые два месяца 2026 года зафиксировали максимальный за весь период наблюдений объем потребления природного газа — около пяти миллиардов кубометров. Показатель оказался выше прошлогоднего значения за тот же период, когда суммарное потребление составляло 4,13 миллиарда кубометров.

Жители региона использовали около 1,5 миллиарда кубометров газа. Увеличение этого показателя связывают с реализацией программы «Социальная газификация», благодаря которой все больше домов подключают к сетям.

Рост связан с холодной зимой и расширением газовой инфраструктуры региона.

Промышленные предприятия потребили примерно 1,1 миллиарда кубометров, а еще 0,2 миллиарда пришлись на котельные коммунально-бытового сектора.

Ежегодно мы подключаем к газу порядка 600 новых коммерческих объектов, включая около 80 котельных. Это создает фундамент для развития экономики региона.

Среди крупнейших новых потребителей – предприятие «Подмосковье» с годовым потреблением около 70 миллионов кубометров, «Луховицкие овощи» с объемом более 30 миллионов кубометров, а также «ТСК Мосэнерго», использующее примерно 10 миллионов кубометров газа в год.

Отдельно отмечают рост потребления среди населения: с 2021 года в рамках президентской программы социальной догазификации подключили свыше 91 тысячи домовладений, где проживают около 250 тысяч человек.

Работы проводят и в уже газифицированных населенных пунктах, которых в регионе 3204. Ежегодно к сетям присоединяют примерно 50 тысяч жителей.

Протяженность газораспределительной сети Подмосковья превысила 66 тысяч километров, природный газ используют более трех миллионов абонентов. Кроме того, к системе подключили 17,5 тысячи промышленных объектов.

Для подсоединения дома можно подать заявку через интерактивную карту «Мособлгаза», а оформление заявок для предприятий доступно через личный кабинет клиента.