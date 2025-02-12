Рекорд мира по сценическому экстриму попытаются установить в Люберцах

Сибирский силач из Омска Полад Мусаев попытается установить рекорд мира по сценическому экстриму в Люберцах. Он планирует за две минуты согнуть не менее четырех арматур диаметром 20 миллиметров и длиной 1,2 метра.

Мероприятие пройдет 22 февраля на ярмарочной площади в Люберцах в 12:00. Фиксировать рекорд мира будет представитель Международного союза силового экстрима, заместитель президента федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».

Полад Мусаев с легкостью вкручивает подковы и сгибает строительные болты. В дисциплине сценического экстрима он является одним из лучших в России и мире.

Мужчина родился в Нижнем Тагиле и с раннего возраста увлекался спортом. Он занимался тяжелой атлетикой, самбо и шахматами.

Сейчас силач занимается с булавами и кувалдами весом 30 килограммов.

«То, что попытается сделать силач из Сибири является очень сложным даже для маститых спортсменов сценического экстрима так как не каждый силач больших антропологических данных под 150 килограммов сможет согнуть подряд хотя бы несколько арматур 20 миллиметров с таким коротким плечом как 1,2 метра», — сказал руководитель международного союза силового экстрима Василий Грищенко.