Реконструкцию воздушной линии электропередач провели в Чехове

Данный объект обеспечивает электроснабжение водонасосной станции и более 30 домов частного сектора в поселке Любучаны. Выполненные работы позволили значительно повысить надежность и улучшить качество электроснабжения потребителей.

В июне расчистили территории от древесно-кустарниковой растительности, выровняли семь опор и установили две дополнительные железобетонные опоры. Кроме того, смонтировали воздушную линию ВЛ-0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода. Линия электропередачи протяженностью 320 метров запитана от комплектной трансформаторной подстанции КТП-302.

В том году в рамках программы капитального ремонта специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать оборудование трех зданий трансформаторных подстанций, 11 подстанций и 5,6 километра кабельных и воздушных линий электропередачи. Также рабочие расчистят восемь гектаров от древесно-кустарниковой растительности.